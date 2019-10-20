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Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
ÇANKIRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Çankırı merkeze bağlı Karaşeyh köyü mevkisinde...
GÜVENLİK 20.10.2019, 16:38
ÇANKIRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Çankırı merkeze bağlı Karaşeyh köyü mevkisinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara yönüne giden Fehmi Ersoy (63) yönetimindeki 06 MIZ 91 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, hurdaya dönen araçta bulunan Mustafa Ersoy (92) hayatını kaybederken, sürücü Fehmi Ersoy ile Hatice Ersoy (60) da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Ersoy'un cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Çankırı merkeze bağlı Karaşeyh köyü mevkisinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara yönüne giden Fehmi Ersoy (63) yönetimindeki 06 MIZ 91 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, hurdaya dönen araçta bulunan Mustafa Ersoy (92) hayatını kaybederken, sürücü Fehmi Ersoy ile Hatice Ersoy (60) da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Ersoy'un cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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