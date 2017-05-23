Hafif ticari araç, sulama kanalına uçtu: 2 ölü

ÇİFTELER (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR'in Çifteler İlçesi yakınlarında sulama kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü 65 yaşındaki Beytullah Köstebekçi ile eşi 59 yaşındaki Şaziye Köstebekçi öldü.

Olay, akşam saatlerinde Çifteler İlçesi'nin kırsal Eminekin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Beytullah Köstebekçi yönetimindeki 26 TL 780 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp sulama kanalına uçtu. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu, sulara gömülen araçtaki Beytullah Köstebekçi ile eşi Şaziye Köstebekçi'nin cesetlerine ulaşıldı. Araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

Köstebekçi çiftinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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