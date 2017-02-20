Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () – BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Sıkışan yaralılar, vatandaşlar tarafından...

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () – BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Sıkışan yaralılar, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü.
İnegöl’den Karagölet Mahallesi yönüne giden 54 yaşındaki Zeynelabidin Yetim yönetimindeki 16 BS 988 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak yaklaşık 100 metre aşağıya yuvarlanan araç, ters olarak durdu. Kazada araç sürücüsü ile 44 yaşındaki Nuray Sevinç, 80 yaşındaki Şerafettin Sevinç, 59 yaşındaki Abdulbaki Yaşar, 56 yaşındaki Kebire Yaşar ve 46 yaşındaki Memduh Sevinç yaralandı.
Kazanın ardından araçta sıkışan 6 kişi, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldılar. Kaza yerinde ilk müdahale yapılan yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Tedavi altına alınan Zeynelabidin Yetim ile Kebire Yaşar’ın durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.