Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1'i çocuk, 5 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.Bursa'dan İnegöl ilçesine giden Şerafettin B. (59) yönetimindeki 16 JUV 33 plakalı hafif ticari araç, Ümitalan rampasından inerken, sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, şarampole uçtu. Kazada, sürücü Şerafettin B. ile araçta bulunan İbrahim G. (63), Asiye U. (82), İmren Y. (30) ve Yağmur Y. (3) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.Hurdaya dönen araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.FOTOĞRAFLI