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Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 3 yaralı

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, önündeki otomobile çarpan hafif ticari aracın refüjü aşarak karşı şeride geçerek takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde, Dalaman Havalimanı yolu üzerinde...

Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 3 yaralı
MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, önündeki otomobile çarpan hafif ticari aracın refüjü aşarak karşı şeride geçerek takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Dalaman Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Dalaman'dan Ortaca yönüne giden 36 yaşındaki Betül Dereli, yönetimindeki 48 HF 118 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde ilerleyen İngiliz uyruklu 37 yaşındaki Blıs Beatrıs Braondan'ın kullandığı 48 RG 3898 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ardından refüjdeki korkulukları ve aydınlatma direğini deviren hafif ticari araç, takla atıp karşı şeride geçerek durabildi. Kazada her iki sürücü ile Braondan'ın otomobilinde bulunan 37 yaşındaki İsmet Oral yaralandı.
Yaralılar ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

 

 

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