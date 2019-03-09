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Hafif ticari araç önce otomobile sonra duvara çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi 26'ncı Sokak üzerinde meydana geldi. Yan yoldan çıkan Rukiye A.'nın (40) kullandığı 16 BD 996 plakalı...

Hafif ticari araç önce otomobile sonra duvara çarptı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi 26'ncı Sokak üzerinde meydana geldi. Yan yoldan çıkan Rukiye A.'nın (40) kullandığı 16 BD 996 plakalı hafif ticari araç, ana yoldaki İbrahim C.'nin (38) kullandığı 16 Y 9502 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki fabrika duvarına çarparak durabildi. Kazada Rukiye A. ve İbrahim C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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