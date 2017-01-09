Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mardin'de öğretmenlere terör gözaltısı
Mardin'de öğretmenlere terör gözaltısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...
THY 633 segerini ihtal etti, uçuşlar gecikmeli olarak başladı
THY 633 segerini ihtal etti,...

Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 2 yaralı

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 

Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 2 yaralı
İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Yeşillik Caddesi Semt Garajı Kavşağı'nda meydana geldi. Karabağlar'dan Gaziemir yönüne seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 24 yaşındaki Erkan S. yönetimindeki 35 TUV 06 plakalı hafif ticari araç, 26 yaşındaki Mustafa Nazlı'nın kullandığı 35 TOE 31 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosikletteki Mustafa Nazlı ile 22 yaşındaki eşi Tuğçe Nazlı yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Nazlı çifti ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuğçe Nazlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası Erkan S. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55