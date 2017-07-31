Hafif ticari araç köprüden uçtu: 4 yaralı

Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman) () - ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, kontrolden çıkıp köprüden uçan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta- Sincik karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Emin Arslan (31) yönetimindeki 34 KP 1597 plakalı hafif ticari araç, tarihi Cendere Köprüsü'ne paralel yapılan yeni köprüde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 12 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada sürücü Emin Arslan ile yanında bulunan İmmihan Arslan (56), Aziz Arslan (27) ve Abuzer Arslan (55) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirlendi.



FOTOĞRAFLI