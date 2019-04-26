Hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarptı: 4 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), ()- SAKARYA’nın Pamukova ilçesinde, hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Pamukova- Bilecik karayolunun Mekece mevkiinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden Mehmet Külte yönetimindeki 41 YR 093 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Hakan Yılmaz yönetimindeki 33 CKB 94 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Külte ile yanındaki Zeliha, Şükrü ve Selvare Külte yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Zeliha Külte, ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
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