Hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2'si kadın 3 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - ESENYURT'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hâkimiyettini kaybetmesi sonucu hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kırmızı ışıktaki otomobil savrularak park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

Kaza, Firuzköy Bulvarı'nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Maksat Hudaynazarov, kullandığı 34 ZU 2048 plakalı hafif ticari aracın hâkimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çalpar'ın kullandığı 34 LC 8167 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil de park halindeki başka bir araca vurdu. Kazaya neden olan araç ise savrularak bir marketin önünde durdu. Sürücünün aracı burada bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazaya neden olan araçta bulunan bir kadın ile otomobil sürücüsü Ali Çalpar ve yanındaki hamile eşi Suzan Çalpar yaralandı. Otomobilde bulunan ve 1 yaşında olduğu öğrenilen bebekleri A.Çalpar ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kazanın etkisiyle korkup ağlayan bebek ise yakınları tarafından sakinleştirildi.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEDİ

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kaçan sürücüyü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Kazaya neden olan Maksat Hudaynazarov'un alkollü olduğu iddia edildi. Ekiplerin alkol testi yapmak istediği Hudaynazarov'un bu isteği reddetmesi üzerine polis, sürücüyü test için hastaneye götürdü.

Kazaya karışan otomobiller daha sonra çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

