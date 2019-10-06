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Hafif ticari araç kamyonete çarptı: 9 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM yolunda hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kaza sabaha karşı TEM yolunun Hendek mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Renaz İnce yönetimindeki 34...

GÜVENLİK 06.10.2019, 10:21
Hafif ticari araç kamyonete çarptı: 9 yaralı
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM yolunda hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza sabaha karşı TEM yolunun Hendek mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Renaz İnce yönetimindeki 34 GA 4541 plakalı hafif ticari araç, Abidin Eyvaz'ın kullandığı 06 EF 1411 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Şemsettin İnce, Enver İnce, Sevim Eynaz, İzzet Öz, Mihriban Agrinken, Arjin Agrinken ve Yunus Agrinken yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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