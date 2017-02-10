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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde otomobilin, hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Adliye Kavşağı'nda...

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde otomobilin, hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Soner Cankurt'un kullandığı 41 NR 896 plakalı otomobil, kavşakta Ali Korkmaz yönetimindeki 01 AAE 75 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Soner Cankurt, yanında bulunan Serap Olgun ve 6 aylık Hamza Olgun ile hafif ticari araç sürücüsü Ali Korkmaz ve yanında bulunan Bekir Akalın yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içinde sıkışan yaralı Soner Cankurt ve Serap Olgun, itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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