Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Abuzer Benli'nin kullandığı 02 LF 394 plakalı motosiklet, kavşakta Hasan Çoktaşar yönetimindeki 02...

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Abuzer Benli'nin kullandığı 02 LF 394 plakalı motosiklet, kavşakta Hasan Çoktaşar yönetimindeki 02 HF 343 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Abuzer Benli ile motosikletin sepet kısmında oturan Hatice Çoktaşar yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Benli ve Çoktaşar'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328