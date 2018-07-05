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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Cem Okay (27), yaşamını yitirirken, kazada 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Çolaklı Mahallesi...

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Cem Okay (27), yaşamını yitirirken, kazada 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı otele giden Cem Okay'ın kullandığı 07 ABU 319 plakalı motosiklet ile tali yoldan çıkan Bülent Erbay yönetimindeki 06 FT 9311 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Cem Okay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Bülent Erbay ve araçtaki Ömer Onur Erbay ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza sırasında başında kask olduğu belirtilen motosikletli Cem Okay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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