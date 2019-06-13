BURSA'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Yenice Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Samet Umur (30) yönetimindeki 16 EID 81 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aynı istikamette seyir halinde bulunan Salim Tok (29) yönetimindeki 07 LGH 27 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın motosiklet tarlaya uçtu. Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Salim Tok, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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