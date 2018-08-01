Hafif ticari araç duvar ile bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Esra AKSU/BOYABAT (Sinop), () - SİNOP'un Boyabat ilçesinde, kontrolden çıkıp, önce istinat duvarına ardından bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İsa Keskin (26) yaşamını yitirdi, yanındaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Boyabat- Kastamonu yolu Osman köyü mevkisinde meydana geldi. İsa Keskin yönetimindeki 55 AAN 450 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, önce istinat duvarına ardından bariyerlere çarptı. Kazada İsa Keskin yaşamını yitirirken, araçtaki H.B. (19) ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı H.B.'yi ambulansla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İsa Keskin'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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