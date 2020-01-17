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Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 yaralı
GÜVENLİK 17.01.2020, 10:43
ADAPAZARI'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, beton elektrik direğine çarptı. Kazada, araçtaki yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Poyrazlar Mahallesi Poyrazlar Gölü Mesire Alanı'nda meydana geldi. Yabancı uyruklu S.K.S.A. yönetimindeki 54 MA 0181 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Araç, elektrik direğine çarparak, durabildi.
Kazada, sürücü S.K.S.A. ile beraberinde bulunan H.Z.E.Q., S.A.T.A. ve A.N.T.H.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, araç kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.
Kaza, Poyrazlar Mahallesi Poyrazlar Gölü Mesire Alanı'nda meydana geldi. Yabancı uyruklu S.K.S.A. yönetimindeki 54 MA 0181 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Araç, elektrik direğine çarparak, durabildi.
Kazada, sürücü S.K.S.A. ile beraberinde bulunan H.Z.E.Q., S.A.T.A. ve A.N.T.H.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, araç kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.
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