Hafif ticari araç, alt geçit inşaatına düştü

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, alt geçit inşaatına düşen hafif ticari araç, ön tamponunun üzerinde dik durdu. Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan 4 kişi tedaviye alındı.

Kaza, gece saatlerinde Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde yapımı devam eden alt geçit inşaatında meydana geldi. Bartın istikametine giden Mevlüt Taşdelen (39) yönetimindeki 78 BS 250 plakalı hafif ticari araç, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Hafif ticari araç, inşaat temeli alanında dik şekilde durdu. Mevlüt Taşdelen cep telefonuyla 112 Acili arayıp uçuruma yuvarlandığını sanarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Mevlüt Taşdelen, eşi Fikriye (37), çocukları Burak Erdem (12) ve Yunus Eymen Taşdelen'i (3) araçtan çıkardı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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