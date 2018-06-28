Hafif ticari araç alev alev yandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- MARDİN'den Diyarbakır yönüne seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı, bir anda alev aldı. Sürücü aracı kenara çekip uzaklaşarak canını kurtardı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Sultan Şeyhmus Köyü yakınlarında, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Aracı yol kenarına çekip inen sürücü hızla uzaklaşarak canını kurtardı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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