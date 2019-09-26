Hafif ticari araç alev alev yandı

İZMİT'te, seyir halindeyken motoru tutuşan hafif ticari araç yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 16 LB 765 plakalı hafif ticari aracın motorundan dumanların yükseldiğini görünce aracı yol kenarına çekti. Sürücünün araçtan inmesiyle birlikte motor kısmını alevler sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

