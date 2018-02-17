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Hafif ticari araç 4 kişinin bindiği motosiklete çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

SİVAS'ta, Afganistan uyruklu 4 kişilik ailenin bindiği motosiklete hafif ticari araç çarptı. Motosiklette bulunan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.  Kaza saat 23.30 sıralarında Mısmılırmak Mahallesi, Mısmılırmak Caddesi üzerinde meydana...

Hafif ticari araç 4 kişinin bindiği motosiklete çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı
SİVAS'ta, Afganistan uyruklu 4 kişilik ailenin bindiği motosiklete hafif ticari araç çarptı. Motosiklette bulunan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. 
Kaza saat 23.30 sıralarında Mısmılırmak Mahallesi, Mısmılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman D. yönetimindeki 58 BT 257 plakalı hafif ticari araç Afgan uyruklu Habiballah Seifi idaresindeki 4 kişinin bindiği plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan aile yola savruldu. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Habiballah (37), Zeinab (8) ve Setayesh Seifi (2) Numune Hastanesi'ne, Maryam Habibi (33) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Maryam Habibi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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