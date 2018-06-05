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Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye ikinci dalga FETÖ operasyonu

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin Hacettepe Teknokent A.Ş. yapılanmasına yönelik yönelik, 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Hacettepe Teknokent A.Ş. yapılanmasına...

Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye ikinci dalga FETÖ operasyonu
ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin Hacettepe Teknokent A.Ş. yapılanmasına yönelik yönelik, 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Hacettepe Teknokent A.Ş. yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Ankara merkezli, İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 7 kişiden 4'ü gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Aynı soruşturma kapsamında 2 Nisan'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 18'i gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında bulunan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'üye olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen şirket için 'FETÖ ilişkisine rastlanılmadığı' yönünde rapor hazırladığı, bu sayede 'resmi belgede sahtecilik yaparak FETÖ'ye yardım ettiği' iddia edilen Ulusoy, avukatlarının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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