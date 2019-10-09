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Habur Gümrük Kapısı'nda 105 kilo eroin ele geçirildi
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Irak'tan Şırnak Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da yapılan aramada, 105 kilo eroin ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na...
GÜVENLİK 09.10.2019, 13:23
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Irak'tan Şırnak Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da yapılan aramada, 105 kilo eroin ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi. Boş olan TIR, gözetim altına alınarak X- Ray tarama sistemine sevk edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin narkotik dedektör köpekler ile gerçekleştirdiği aramada, dorsenin tavanında özel olarak oluşturulmuş gizli bölme içerisinde saklanmış 206 paket bulundu. Paketlerin içinde tespit edilen 105 kilo maddenin eroin olduğu belirlendi. TIR sürücü gözaltına alındı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi. Boş olan TIR, gözetim altına alınarak X- Ray tarama sistemine sevk edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin narkotik dedektör köpekler ile gerçekleştirdiği aramada, dorsenin tavanında özel olarak oluşturulmuş gizli bölme içerisinde saklanmış 206 paket bulundu. Paketlerin içinde tespit edilen 105 kilo maddenin eroin olduğu belirlendi. TIR sürücü gözaltına alındı.
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