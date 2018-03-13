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Habur'da 55,5 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen Iraklı 3 kişi, 55,5 kilo eroinle yakalandı. Eroinle ilgili 3 şüpheli tutuklandı. ​Habur Sınır Kapısı'nın gümrük...

Habur'da 55,5 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen Iraklı 3 kişi, 55,5 kilo eroinle yakalandı. Eroinle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
​Habur Sınır Kapısı'nın gümrük muhafaza ekiplerinin devriyesi sırasında Türkiye tarafında bekleyen Irak uyruklu bir kişinin kimlik kontrolü sırasında narkotik dedektör köpeği 'İda', valizine tepki verdi. Valizde yapılan aramada, koli bandına sarılmış paketler içerisinde eroin ele geçirildi. Şüphelinin yapılan sorgusunda Irak'tan otomobille geldiğini söyledi. Güvenlik kameralarından tespit edilen içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, X- Ray taramasından geçirildi. Taramada, aracın arka koltuğu ile bagaj kısmı arasında sonradan eklendiği tespit edilen bölmede bir paket daha eroin ele geçirildi. Şüphelilerin çimlerin üzerine attığı bir başka çantadan da eroin çıktı. 
Değeri 11 milyon lira olduğu açıklanan, 109 paket içerisindeki 55.5 kilo eroinle ilgili Irak uyruklu H.S.B., A.S.S. ve S.M.A. gözaltına alındı. 
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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