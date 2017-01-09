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Güvercin nedeniyle cinayet

ADANA'da 27 yaşındaki Uğurcan Aladağ, güvercin konusunda kavga ettiği 34 yaşındaki Sinan Gül'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde oturan Sinan Gül, evinin çatısındaki dolapta beslediği güvercinleri...

Güvercin nedeniyle cinayet
ADANA'da 27 yaşındaki Uğurcan Aladağ, güvercin konusunda kavga ettiği 34 yaşındaki Sinan Gül'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde oturan Sinan Gül, evinin çatısındaki dolapta beslediği güvercinleri Uğurcan Aladağ'ın yakaladığını belirledi. Tekel büfesi işleten Gül, bugün öğle saatlerinde güvercinleri almak için Uğurcan Aladağ'ın evine gitti. İki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Uğurcan Aladağ pompalı tüfekle Sinan Gül'e ateş açtı. Ağır yaralanan Sinan Gül, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Sinan Gül, ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan müdahaleye karşın Gül kurtarılamadı.
Uğurcan Aladağ ise gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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