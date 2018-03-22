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Güvercin kümesinde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, beslediği güvercinlerin kümesinde, 1256 ecstasy hap ele geçirilen Tolga Kayacı (21), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin...

Güvercin kümesinde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, beslediği güvercinlerin kümesinde, 1256 ecstasy hap ele geçirilen Tolga Kayacı (21), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kayacı, mahkemece tutuklandı. 
Olay, dün, İlkadım ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Parkı yakınlarında uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine, şüphelendiği Tolga Kayacı'yı takibe aldı. Bölgede 3 kişiye, 5 ecstasy hap sattığı belirlenen Kayacı, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, beslediği güvercinlerin kümesine saklanan 1256 ecstasy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Tolga Kayacı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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