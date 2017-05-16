Güvercin cinayetine müebbet hapis cezası

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da güvercinlerini çaldığı 34 yaşındaki Sinan Gül'ü av tüfeğiyle öldürmekten yargılanan 22 yaşındaki Uğurcan Aladağ müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Ocak'ta merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Uğurcan Aladağ, bir arkadaşıyla birlikte Sinan Gül'ün güvercinlerini çaldı. Bunun üzerine Sinan Gül, hırsızlık şüphelisi Uğurcan Aladağ'ın evine giderek güvercinlerini istedi. Çıkan tartışmada, Uğurcan Aladağ, Sinan Gül'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

'15 BİN LİRA İSTEDİ'

Uğurcan Aladağ, tutuklu yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hırsızlık suçunu kabul ederek, savunmasında şunları söyledi:

"Mahallede tekel bayi işleten Sinan Gül, beni yanına çağırdı. Yanına gidince, '15 çift güvercin çalmışsınız, her güvercin için biner liradan toplam 15 bin lira para vereceksiniz, vermediğiniz takdirde seni ve aileni öldürürüm' dedi. Ben de 'tamam, cezamız neyse çekeriz' dedim. Hatta 'şimdi ben sana bir ceza keseyim' diyerek bir kılıç çıkardı. Elimi masaya koymamı istedi. Tam kaldırıp vuracak gibi yaptı. Arkadaşım 'tamam ağabey biz zararı karşılarız' deyince bıraktı. Bir kaç gün sonra evime geldi. Ailem sen dışarı çıkma diyerek kapının önüne çıktı. Sinan, babamın yakasını tuttu belindeki tabancayı çıkarır gibi yaptı. Ben de evdeki tüfekle kafasının üzerine doğru korkutmak için ateş açtım. Öldürme kastım yoktu, korkutmak istedim."

Mahkeme heyeti, Uğurcan Aladağ'ı müebbet hapis cezasına çarptırırken herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.

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