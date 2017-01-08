Güvenlik şeridi de engelleyemedi

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da bir banka şubesinin önüne bırakılan sırt çantasının bomba olabileceği şüphesi, polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alan polisin dikkatine rağmen çevredeki vatandaşlar, çekilen güvenlik şeridine aldırış etmeden çantanın yanından yürümeyi sürdürdü.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesi önünde bırakılan siyah sırt çantasını görenler, bomba olabileceğini düşünerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, kaldırım kenarında duran çantanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alıp, uzman ekip istedi. Polisler, uzman ekibin gelmesini beklerken çekilen güvenlik şeridine aldırış etmeyen bazı kişiler, çantanın yanından yürümeyi sürdürdü. Şeridin yanından yürüyen vatandaşları sözlü olarak uyaran polis, onları çantanın yanından uzak tutabilmek için yoğun çaba harcadı. Bir süre sonra olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı'nın incelediği çanta boş çıktı. Polis de emniyet şeridini kaldırdı.

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