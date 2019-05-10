Güvenlik müdürü cinayetinde 4 sanığa 25'er yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da eğlence merkezinde güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu'nun (39) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 4 sanık, 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kemer'de bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu, geçen yıl 8 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün otoparkında, önceden husumetli olduğu grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi, yanındaki pompalı tüfek ile Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından şüphelilerden 5'i Antalya kent merkezinde, 4'ü ise Belek'te yakalandı. Şüpheliler S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşdelen ve Cırık'ı 'kasten öldürme', Ekşi'yi 'kasten öldürmeye azmettirme', Sarıkaya'yı da 'kasten öldürmeye yardım' suçundan tutukladı.

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, Halil Sarıkaya ile Hakan Çopuroğlu arasında, Sarıkaya'nın eğlence mekanında çiçek satmak isterken kovulmaları üzerine husumet başladığı anlatıldı. İkilinin daha sonra başka bir gece kulübünde karşılaştıkları, sahnedeki şarkıcıya şampanya gönderilip, 'Halil Sarıkaya'dan Hakan Çopuroğlu'na gelsin' anonsu ile gerginliğin arttığı ve olayın Çopuroğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlandığı kaydedildi.

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü ve karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile öldürülen Hakan Çopuroğlu'nun eşi Şeyda Çopuroğlu ve yakınları katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını yeniden açıkladı. Sanıkların olayın başından beri birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettiğini, tüm delillerin olayı doğruladığını belirten savcı, tutuklu sanıklar Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya'nın ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık A.K. hakkında ise delilleri karartmak suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sanıklar ve avukatları ise tahliye talebinde bulundu. Sanıklardan Cemal Kamil Taşdelen, kendisini ve arkadaşlarını savunma amaçlı hareket ettiğini belirterek, böyle bir olayın meydana gelmesinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Diğer sanıklar da pişmanlıklarını belirterek, mahkemenin adaletine güvendiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığı önce ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ardından cezayı takdir indirimiyle 25'er yıl hapis cezasına indirdi.

Dava sonunda ölüdürülen Hakan Çopuroğlu'un eşi Şeyda Çopuroğlu, adaletin yerini bulduğunu söyleyerek, gözyaşı döktü.

FOTOĞRAFLI

