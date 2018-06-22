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Güvenlik korucusunu şehit eden terörist, hava harekatında öldürülmüş

ŞIRNAK'ın, Cudi Dağı bölgesinde 18 Haziran günü düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy'un şehit edilmesi eylemini planlayan ve bizzat katılan 'Derviş' kod adlı Fehmi Babat...

Güvenlik korucusunu şehit eden terörist, hava harekatında öldürülmüş
ŞIRNAK'ın, Cudi Dağı bölgesinde 18 Haziran günü düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy'un şehit edilmesi eylemini planlayan ve bizzat katılan 'Derviş' kod adlı Fehmi Babat olduğu açıklandı.

Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez Cudi dağı Dörtyol Tepe bölgesinde 18 Haziran 2018 de icra edilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen 8 bölucü terör örgütü mensubundan birinin; 31 Ağustos 2017 günü Uludere ilçe merkezinde şehit edilen Kahraman Güvenlik Korucumuz Mehmet Paksoy'un şehit edilmesi olayını planlayan ve eyleme bizzat katılan Derviş kod adli Fehmi Babat olduğu tespit edilmiş olup, kahraman şehit korucunuzun intikamının alındığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


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