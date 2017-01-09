Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...

Güvenlik korucusu silahıyla 3 kişiyi yaraladı

Zübeyir DALGA/ MUTKİ(Bitlis), () - BİTLİS’in Mutki İlçesi'nin Bağarası Köyü'nde, önceki yıllarda güvenlik korucusu alımı ile ilgili husumet bulunanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Silahlı kavga Mutki'ye...

Güvenlik korucusu silahıyla 3 kişiyi yaraladı

Zübeyir DALGA/ MUTKİ(Bitlis), () - BİTLİS’in Mutki İlçesi'nin Bağarası Köyü'nde, önceki yıllarda güvenlik korucusu alımı ile ilgili husumet bulunanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Silahlı kavga Mutki'ye 25 kilometre uzaklıktaki Bağarası Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Geçmiş yıllarda köye güvenlik korucusu alımıyla ilgili daha önce aralarında husumet bulunan güvenlik korucusu Fetullah Şimşek ile AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Reşit Acun ve Köy Muhtarı İsmet Uluç tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik korucusu Fetullah Şimşek uzun namlulu silahıyla Mehmet Reşit Acun ve İsmet Uluç'a ateş etti. Mehmet Reşit Acun, İsmet Uluç ve o sırada orada bulunan güvenlik korucusunun yeğeni 13 yaşındaki Seyit Ahmet Şimşek yaralandı.
Kavga sonrası yaralılar ambulansla Bitlis ve Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma olay yerinden kaçan güvenlik korucusu Fetullah Şimşek'in yakalanması için çalışma başlatarak köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55