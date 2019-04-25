Güvenlik korucusu, korucubaşını öldürüp, intihar etti

Erkan BAY/ARICAK (Elazığ), () - ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde, güvenlik korucusu Mehmet Hüseyin Y., tartıştığı korucubaşı Diyadin Ç.'yi silahıyla vurarak, öldürdü. Mehmet Hüseyin Y., daha sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Arıcak'a bağlı Ormanpınarı köyü mezarlığında meydana geldi. Güvenlik korucusu Mehmet Hüseyin Y. ile korucubaşı Diyadin Ç. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Mehmet Hüseyin Y., silahını çıkarıp, Diyadin Ç.'ye ateş etti. Korucubaşı, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Hüseyin Y., aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 2 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Hüseyin Y. ile Diyadin Ç.'nin cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, köyde güvenlik önlemi alırken, soruşturma başlattı.



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