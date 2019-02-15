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Güvenlik kameraları ele verdi

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 2 evden hırsızlık yapan ve evlere girerken tanınmamak için türban takan yaşları 15 ile 20 arası olan 3 genç kız yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkaları...

Güvenlik kameraları ele verdi

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 2 evden hırsızlık yapan ve evlere girerken tanınmamak için türban takan yaşları 15 ile 20 arası olan 3 genç kız yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkaları olan 2 kişi tutuklanırken, yaşı küçük olan bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Hendek Yeni Mahalle'de aynı sitenin içinde 2 ayrı eve giren hırsızlar ziynet eşyaları ve paraları çaldı. Polis, evlerde delil toplayarak, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameraları sayesinde 3 kişinin kimliğini tespit etti. Evlere girerken tanınmamak için türban takan A.Ç.(15), S.İ.(20) ve D.U.(19) isimli 3 genç kız Adapazarı'nda bulundukları evde yakalandı. Yapılan incelemede A.Ç.'nin hırsızlık suçundan 8, S.İ.'nin 9 ve D.U.'nun 24 sabıkasının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen S.İ. ve D.U. tutuklanırken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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