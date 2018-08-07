Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (4)

ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN EŞİ KONUŞTU

Kayseri'de, görev yaptığı villada öldürülen güvenlik görevlisi 2 çocuk babası Sami Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz, seri katil zanlısı Hamdi Kayapınar'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Eşinin yasını tutan Yıldız Yılmaz, "Benim eşim, şerefli Türk ordusunun bir neferi idi. Uzman Çavuş olarak emekli oldu. Daha sonra güvenlik görevlisi olarak 2 yıldır çalışıyordu. Eşim böyle bir ölümü hak etmedi. 7 cinayet işleyen seri katilin nasıl serbest kaldığını anlamış değilim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir asker eşi olarak bu katilin yeniden cezalandırılmasını istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

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