Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (3)

ADLİYEYE SEKV EDİLDİ
Kayseri'de 5 gün önce güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hamdi Kayapınar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
FOTOĞRAFLI
ADLİYEYE SEKV EDİLDİ Kayseri'de 5 gün önce güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hamdi Kayapınar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. FOTOĞRAFLI
07 Ağustos 2018 Salı 14:22
ADLİYEYE SEKV EDİLDİ
Kayseri'de 5 gün önce güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hamdi Kayapınar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
FOTOĞRAFLI
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