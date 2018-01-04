Güvenlik görevlisi tuvalette ölü bulundu

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Kula Meslek Yüksekokulu'nda, güvenlik görevlisi Ali Altıparmak (48), öğrenci tuvaletinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü anlaşılan Altıparmak'ın cesedi otopsiye gönderildi.

MCBÜ Kula Meslek Yüksekokulu'nda güvenlik görevlisi Ali Altıparmak'tan haber alamayan yakınları, mesai arkadaşlarına haber verdi. Görev yaptığı yüksekokul önünde bir araya gelen ailesi ve öğrenci işlerinde görev yapan mesai arkadaşı, Altıparmak'ı nöbet kulübesinde bulamayınca, şüphelenerek okul içerisinde aramaya başladı. Aramalar sonucu Altıparmak, okul binasında bulunan erkek öğrenci tuvaletinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Altıparmak'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi. Altıparmak'ın cesedi otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI