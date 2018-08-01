Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı binde 5 arttı

ANKARA () - TÜRKİYE İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre binde 5 oranında artarak 335 bin 242 oldu. Çocukların yüzde 57,7’sinin 15-17 yaş grubunda, yüzde 23,3’ünün 12-14 yaş grubunda, yüzde 18,5’inin ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik birimine 2017 yılında gelen veya getirilen çocukların yüzde 66,1’i erkek, yüzde 33,9’u ise kız çocuğu oldu. Adli birimlere 66 bin 321 çocuk sevk edilirken, suça sürüklenen çocukların yüzde 33,3'ü bağımlılık yapan madde kullandığı açıklandı.

ÇOCUKLAR GÜVENLİK BİRİMLERİNE EN ÇOK MAĞDUR OLARAK GELDİ

Güvenlik birimlerine 2017 yılında gelen veya getirilen 335 bin 242 çocuğun yüzde 46,2’sinin mağdur olarak, yüzde 32,2’sinin kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), yüzde 13,7’sinin bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 3,4’ünün kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) ve yüzde 4,4’ünün başka nedenlerden dolayı geldiği ya da getirildiği tespit edildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR EN ÇOK YARALAMA OLAYINA KARIŞTI

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine 107 bin 984 çocuk getirildi. Bu çocukların yüzde 34,4’üne yaralama, yüzde 24,8’ine hırsızlık, yüzde 6,6’sına Pasaport Kanunu’na muhalefet, yüzde 6,2’sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 3,9’una ise mala zarar verme suçları isnat edildi.



ADLİ BİRİMLERE 66 BİN 321 ÇOCUK SEVK EDİLDİ

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 68,5’i ailesine teslim edilirken, yüzde 19,8’i adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocukların oranı ise yüzde 3,4 oldu. Diğer taraftan, geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların yüzde 57,6’sı adli birimlere sevk edilirken, yüzde 36’sı ailesine teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87,3’ü ailesine, yüzde 3,5’i sağlık kuruluşuna, yüzde 3,1’i de sosyal kuruma teslim edildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN YÜZDE 33,3’Ü BAĞIMLILIK YAPAN MADDE KULLANDI

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 107 bin 984 çocuğun 35 bin 986’sının bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların yüzde 85,6’sını 15-17 yaş grubu, yüzde 14’ünü ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çocukların yüzde 84’ünün sigara, yüzde 6,3’ünün alkol, yüzde 5,4’ünün esrar, yüzde 1,2’sinin ise hap kullandığı tespit edildi.



GÜVENLİK BİRİMLERİNE GELEN ÇOCUKLARIN ÇOĞUNLUĞUNU SUÇ MAĞDURLARI OLUŞTURDU

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 155 bin 24 çocuğun yüzde 88,7’sini suç mağduru, yüzde 11,2’sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru çocukların yüzde 54,4’ünü erkek, yüzde 45,6’sını kız çocuğu, takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 53,1’ini erkek, yüzde 46,9’unu kız çocuğu ve kabahat mağduru çocukların ise yüzde 41,3’ünü erkek, yüzde 58,7’sinin kız çocuğu olduğu görüldü.

SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLAR EN ÇOK YARALAMA SUÇUNDAN MAĞDUR OLDU

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 137 bin 482 çocuğun yüzde 59,1’i yaralama, yüzde 13,5’i cinsel suçlar, yüzde 6,8’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Ayrıca mağdur çocukların yüzde 3,8’i tehdit, yüzde 3,7’si hırsızlık, yüzde 3,1’i ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mağduriyet yaşadı.