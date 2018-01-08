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Güven timi, metrobüsteki yankesiciyi sıkı takip sonucu yakaladı

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı 'Güven timleri' şüphe üzerine metrobüs durağından itibaren takibe aldıkları bir şüpheliyi cep telefonunu çaldıktan sonra indiği durakta suçüstü yakaladı. Simitçi, temizlik işçisi,...

Güven timi, metrobüsteki yankesiciyi sıkı takip sonucu yakaladı
AVCILAR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı 'Güven timleri' şüphe üzerine metrobüs durağından itibaren takibe aldıkları bir şüpheliyi cep telefonunu çaldıktan sonra indiği durakta suçüstü yakaladı.
Simitçi, temizlik işçisi, ‘ su satıcısı veya sıradan bir kişi gibi sivil dolaşan ‘Güven timleri' Beylikdüzü’nden gelen veya Avcılar’daki Merkez Üniversite, Mustafa Kemal Paşa, Esenyurt’taki Saadetdere veyai Haramidere metrobüs duraklarından binen başta yankesiciler de olabileceğini değerlendirerek tekrar harekete geçti. Görevliler, akşam saatlerinde H.C. adlı kişinin Merkez Üniversite Kampusu durağında beklerken, gelen boş araçlara binmediğini, yolcuların çanta ve eşyalarını gözlemlediğini görünce onu göz takibine aldı. Bu kişinin boş araca binmediği halde kalabalık olan Zincirlikuyu yönüne giden araca yolcuları sıkıştırarak binmeye çalıştığı, Cevizlibağ durağında inerek kalabalık olan bir araçta bir kadını sıkıştırarak Avcılar yönüne giden metrobüse bindiği görüldü. Sivil ‘Güven timi’ndeki polisler de aynı araca binerek Şirinevler durağındaki itiş- kakış sırasında H.C. hızla inerek uzaklaşmaya çalışınca durak çıkışında durdurularak üzeri arandı. Üzerinde pahalı bir akıllı telefon bulunan H.C. bunun kız kardeşine ait olduğunu öne sürerken, cihazın kilidini açamadı ve çelişkili yanıtlar verince gözaltına alındı. İncelenen cep telefonundan sahibine ulaşılarak karakola yönlendirildi. Şüpheli Atatöy Polis Merkezi’ne teslim edildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

GEÇTİĞİMİZ AY GÖREVLENDİRİLMİŞLERDİ

Geçen Aralık ayının sonunda metrobüs durakları ve araçlarında artan sayısı 300’e yaklaşan hırsızlık veya yankesicilik olayları üzerine sivil ‘Güven timleri’nin metrobüslerde de görev yapmasını kararlaştırmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile ‘Güven timleri’ işbirliği yaparak Edirnekapı’daki İETT metrobüs güvenlik şefliğinde kamera görüntülerini, Bakırköy'deki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'de şüphelilerin kullandıkları İstanbul Kart bilgilerini tek tek incelemeye almıştı. Büyük takip ardından genellikle 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde metrobüse binen ve hırsızlık yapan 4 şüpheli tek tek belirlerek yakalanmıştı.

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