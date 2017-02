Gürültü yapınca ayağından vurdu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde 20 yaşındaki A.B., apartman önünde arkadaşlarıyla gürültü yapıp çevredekileri rahatsız eden 28 yaşındaki M.Y.'yi ayağından vurdu. Yaralanan M.Y. tedavi altına alındı.

Olay saat 04.00 sıralarında, Serdivan İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol alıp binanın önüne gelen M.Y. ve arkadaşları çevredekiler tarafından gürültü yaptıkları için uyarıldı. Daha sonra binadaki bir daireye giren grup, bir süre sonra yine kapının önüne çıkarak gürültü yapmaya devam edince binadakiler dışarıya çıktı. Başka bir dairede yaşayan A.B ile M.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce A.B. üzerindeki tabancayı çıkararak M.Y.'yi ayağından vurdu. Yaralanan M.Y. çambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.B. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.