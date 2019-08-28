Son Dakika
Gürültü kirliliğine neden olan kornalar silindirle ezildi
ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek,...
GÜVENLİK 28.08.2019, 14:07
ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.
Trafik zabıta ekipleri, şehir içi yolcu taşıyan midibüs ve otobüslerde, gürültü kirliliğine yol açması nedeniyle yasak olan havalı korna denetimi yaptı. Ekipler, bulunan havalı kornalara sökerek, el koydu. Araç sahipleri hakkında da yasal işlem yaptı. Kornalar daha sonra yol ortasına konuldu ve üzerinden silindir geçrirlerek, imha edildi. Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
Trafik zabıta ekipleri, şehir içi yolcu taşıyan midibüs ve otobüslerde, gürültü kirliliğine yol açması nedeniyle yasak olan havalı korna denetimi yaptı. Ekipler, bulunan havalı kornalara sökerek, el koydu. Araç sahipleri hakkında da yasal işlem yaptı. Kornalar daha sonra yol ortasına konuldu ve üzerinden silindir geçrirlerek, imha edildi. Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0