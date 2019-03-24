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Gürültü ihbarına giden polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı

ANTALYA'da, gürültü ihbarına giden polislerden Hasan Uslu'yu bıçaklayan, çıkan arbedede kardeşiyle birlikte bir polis memurunu da ayağından yaralayıp kaçan Secat U. yakalandı. Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde...

Gürültü ihbarına giden polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı
ANTALYA'da, gürültü ihbarına giden polislerden Hasan Uslu'yu bıçaklayan, çıkan arbedede kardeşiyle birlikte bir polis memurunu da ayağından yaralayıp kaçan Secat U. yakalandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. Secat U. ve kardeşi Necat U.'nun evde yaptığı gürültüden rahatsız olan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekibi, Secat U. ve Necat U. kardeşleri uyarmak istedi. Ancak iki kardeş, gelen polislere tepki gösterdi. Çıkan tartışma üzerine Secat U., evden aldığı bıçakla, polislerden Hasan Uslu'yu kalçasından yaraladı. Uslu kanlar içinde kalırken, çıkan arbedede diğer polis memuru da sol ayağından hafif yaralandı. Saldırgan iki katlı gecekondunun balkonundan atlayıp kaçtı.
Yaralı polislerin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı polisler, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Necat U. gözaltına alınırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatı.
Bulunduğu yeri tespit eden polisler, Secat U.'yu da bugün düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Secat U. ve dün gözaltına alınan kardeşi Necat U.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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