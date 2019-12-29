Son Dakika
Gürültü ihbarı yapılan evde parçalara ayrılmış çalıntı 10 motosiklet bulundu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin gürültü yapıldığı ihbarı üzerine gittiği evde, parçalara ayrılmış, 10 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı. İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Evren Sokak'taki bir apartmanın...
GÜVENLİK 29.12.2019, 11:47
BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin gürültü yapıldığı ihbarı üzerine gittiği evde, parçalara ayrılmış, 10 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Evren Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede gürültü yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Savcılık izniyle eve giren ekipler, parçalara ayrılmış 10 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Evde yaşayan A.A. gözaltına alındı.
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Evren Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede gürültü yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Savcılık izniyle eve giren ekipler, parçalara ayrılmış 10 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Evde yaşayan A.A. gözaltına alındı.
7°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Beşiktaş
|17
|30
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Galatasaray
|17
|27
|7. Alanyaspor
|16
|26
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|17
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Bursaspor
|17
|27
|6. Keçiörengücü
|16
|25
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Balıkesirspor
|17
|24
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|19
|30
|8. Sheffield United
|19
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|19
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10