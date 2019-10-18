Son Dakika
Güreş için yetiştirilen boğa, sahibini öldürdü
AYDIN'ın Germencik ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası Hasan Koç (49), güreşmesi için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğanın boynuz darbesiyle hayatını kaybetti. Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan...
GÜVENLİK 18.10.2019, 21:11
AYDIN'ın Germencik ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası Hasan Koç (49), güreşmesi için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğanın boynuz darbesiyle hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Koç, güreşlere katılması için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğayı, gezdirmeye çıkardı. Boğa, gezinti sırasında Hasan Koç'a boynuz darbeleriyle saldırarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin yardımıyla boğanın elinden kurtarılan Hasan Koç, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Koç, güreşlere katılması için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğayı, gezdirmeye çıkardı. Boğa, gezinti sırasında Hasan Koç'a boynuz darbeleriyle saldırarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin yardımıyla boğanın elinden kurtarılan Hasan Koç, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
17°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:12
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Galatasaray
|8
|13
|3. Sivasspor
|8
|12
|4. Trabzonspor
|7
|12
|5. Konyaspor
|7
|12
|6. Fenerbahçe
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|11
|8. Antalyaspor
|7
|11
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|2. Ümraniye
|7
|14
|3. Hatayspor
|7
|14
|4. Balıkesirspor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2