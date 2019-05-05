Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

Gürcü şüpheli, sahte eurolarla yakalandı

TRABZON, () - TRABZON'un Of ilçesinde girdiği kuyumcuda, sahte 500 euroluk banknotla alışveriş yapmaya çalışan Gürcistan uyruklu şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 500 euroluk sahte 130 banknot daha bulundu. Of...

Gürcü şüpheli, sahte eurolarla yakalandı

TRABZON, () - TRABZON'un Of ilçesinde girdiği kuyumcuda, sahte 500 euroluk banknotla alışveriş yapmaya çalışan Gürcistan uyruklu şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 500 euroluk sahte 130 banknot daha bulundu.
Of ilçesindeki bir kuyumcuya giren Gürcistan uyruklu kişi, beğendiği altın takıları, iş yeri sahibine verdiği 500 euroluk banknotla almak istedi. İş yeri sahibi paranın sahte olduğunu anlayıp, fark ettirmeden polisi arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken, durumu fark eden şüpheli, sahte banknotu bırakıp, kaçtı. Ekipler, Gürcistan uyruklu şüpheliyi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde 500 euroluk sahte 130 banknot daha bulundu. Sahte banknotların üzerinde Rusça 'Hatıra parasıdır' yazılı olduğu da görüldü. Gürcü şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328