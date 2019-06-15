Gürcü kadın, evinde boğularak öldürüldü

ANTALYA'da, Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez (61), yalnız yaşadığı evinde yarı çıplak halde, ölü bulundu. Dönmez’in boğularak öldürüldüğü belirlendi.Olay, dün saat 18.30 sırasında Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak'ta 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. 20 yıldır Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez'in dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, daireye girebilmek için itfaiyeden destek istedi. İtfaiyenin açtığı pencereden merdivenli araçla daireye giren polis, Gürcü kadını salonda yarı çıplak, ölü buldu.2 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde, binada ve çevrede inceleme yaptı. Kötü koku nedeniyle polis ekipleri maske takarak çalıştı. Yapılan ilk incelemede Dönmez'in en az iki gün önce iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.İncelemenin ardından Ketevan Katamadze Dönmez'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.