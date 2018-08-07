Gürcistanlı gaspçıların 10 yıldır ülkeye giriş-çıkış yaptığı ortaya çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkan Tuncer'i (65) döverek altın ve paralarını gasp eden Gürcistan uyruklu 2 zanlının 10 yıldır ülkeye giriş-çıkış yaptığı ortaya çıktı.2 Ağustos'ta Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde girdikleri evde tuvalete gitmek üzere uyanan Türkan Tuncer'e, 2 saat boyunca işkence yaptıktan sonra 4 altın bilezik, 1 Cumhuriyet altını ve 300 lira para gasp eden Gürcistan uyruklu Genad Surmanıdze (40), Davıt Gabaıdze (46) ve Murat Çiçek (39) Adana'da kaldıkları otel odasında yakalandı. Üzerlerinden tornovida, eldiven ve 4 bin lira para çıkan Surmanıdze ve Gabaıdze'nin 10 yıldır ülkeye giriş-çıkış yaptığı saptandı. İddiaya göre, Gürcistan'da inşaatlarda çalışan Murat Çiçek ile tanışan Surmanıdze ve Gabaıdze belli aralıklarla ülkeye geldiği, takip ettikleri kişileri soygukları ortaya çıktı.Manavgat ilçesine gönderilen zanlıların ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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