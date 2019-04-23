Gürcistanlı 3 hırsız, binlerce TL'lik eşyayı 'folyo'lu çantayla çalmış

ANKARA’da, AVM'lerdeki alarm sistemini, folyolu çantayla aşarak binlerce TL'lik elektronik eşya çalan Gürcistanlı 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’da son 3 ayda 6 alışveriş merkezindeki elektronik eşya mağazasında gerçekleşen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, soygunları gerçekleştiren Gürcistanlı Gıorgı Y., Lulon B., ve Gıorgı S.’yi adreslerine yapılan baskınla yakaladı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen elektrikli tıraş makinesi, tablet, mause gibi elektronik eşyalar ele geçirildi.ALİMİNYUM FOLYOYLA ALARMI DEVRE DIŞI BIRAKTILARŞüphelilerin evlerinde bulunan alüminyum folyolarla kaplanmış özel aparatlı çantaları, çalıntı malzemeleri saklamak ve alarm sistemini devre ışı bırakmak için kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyette yapılan sorgularında AVM’lere kiraladıkları otomobille gittiklerini ve mağazalara dağıldıklarını itiraf etti. Şüphelilerin çalacakları ürünlerin alarmını etkisiz hale getirdikten sonra özel çantaya koydukları ve elektronik eşyalarla çıktıktan sonra bir araya gelip AVM’den hızla uzaklaştıkları belirlendi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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