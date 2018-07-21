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Gurbetçilerin araçları dinlenme tesisi otoparkında soyuldu

AVRUPA'dan Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi iki ailenin otomobili, Bolu TEM Otoyolu'nda mola verdikleri dinlenme tesisinde soyuldu. 5 bin 200 Euro ve yaklaşık 10 bin lira değerinde altın takı çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma...

Gurbetçilerin araçları dinlenme tesisi otoparkında soyuldu
AVRUPA'dan Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi iki ailenin otomobili, Bolu TEM Otoyolu'nda mola verdikleri dinlenme tesisinde soyuldu. 5 bin 200 Euro ve yaklaşık 10 bin lira değerinde altın takı çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
​Fransa ve Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen 2 aile, bugün saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdi. Aileler, ihtiyaçlarını gidermek için tesise girince çalıntı bir araçla otoparka geldikleri belirlenen bazı kişiler, Almanya'dan gelen N.T.'nin otomobilinin camını kırıp 3 bin euro ve yaklaşık 10 bin TL değerinde altın takıları ve bazı evrakları çaldı. Soyguncular, Fransa'dan gelen, ismi henüz öğrenilemeyen gurbetçi vatandaşların aracının da camının kırıp 2 bin 200 euro para çaldı.
Araçlarının yanına dönen aileler, soyulduklarını fark edip jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, tesisteki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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