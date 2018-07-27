 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

Gurbetçi, kız torunuyla odada yakaladığı genci öldürdü

FRANSA'dan tatil için memleketi Denizli'nin Çivril ilçesine gelen Mehmet Ali Y. (62), kendisiyle birlikte Türkiye'ye gelen D.T. (16) adlı kız torunuyla odada yakaladığı İsmet Kızıl'ı (20) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Katil zanlısı...

Gurbetçi, kız torunuyla odada yakaladığı genci öldürdü
FRANSA'dan tatil için memleketi Denizli'nin Çivril ilçesine gelen Mehmet Ali Y. (62), kendisiyle birlikte Türkiye'ye gelen D.T. (16) adlı kız torunuyla odada yakaladığı İsmet Kızıl'ı (20) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Ali Y., gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Çivril'in Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. Fransa'da yaşayan Mehmet Ali Y., yaz tatilini geçirmek için kız torunu D.T. ile memleketi Çivril'e geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Y., gece evde, torunu D.T.'nin bulunduğu odadan sesler geldiğini duyunca kontrol etmek istedi. Mehmet Ali Y. girdiği odada, iddiaya göre, torununu, erkek arkadaşı olduğu belirtilen İsmet Kızıl ile yakalayınca öfkelendi. Mehmet Ali Y., Kızıl'ı göğsünden av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Silah sesini duyan komşular, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Jandarma eve gelirken, ağır yaralanan İsmet Kızıl, ambulansla kaldırıldığı Çivril Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar