Gurbetçi, izne geldiği Kayseri'deki evinde ölü bulundu

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, Ahmet Sayın (63), yaşadığı İngiltere'den 3 gün önce izne geldiği Kayseri'deki evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izi bulunmayan Sayın'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

İngiltere'de eşi ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan işçi Ahmet Sayın, 3 gün önce, ramazanı geçirmek için tek başına Sarıoğlan'a gelerek, Tatılı Mahallesi'ndeki evine yerleşti. Sayın'dan dün akşam saatlerinde haber alamayan yurt dışındaki ailesi, mahalledeki akrabalarını arayıp, eve bakmalarını istedi. Açan olmayınca kapıyı kırarak, eve giren yakınları, Sayın'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, vücudunda darp izin bulunmayan Sayın'ın öldüğünü belirledi. Ahmet Sayın'ın cesedi, Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Jandarma, Sayın'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

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